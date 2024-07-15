منتخب الأرجنتين بطلًا لـ«كوبا أمريكا 2024» على حساب كولومبيا

حصد منتخب الأرجنتين لقب بطولة كوبا أمريكا 2024 على حساب كولومبيا، بعد الفوز عليه بهدف للا شئ في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي الأمريكية.

انتهى الوقت الأصلي من نهائي كوبا أمريكا 2024 بالتعادل السلبي بين المنتخبين، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل من لاعبي الأرجنتين وكولومبيا على الكرة، ولكن في الدقيقة السابعة كان التهديد الأول على المرمى، حينما أنقذ القائم الأيمن منتخب الأرجنتين من هدف مبكر لصالح كولومبيا بعد تسديدة جون كوردوبا.

وسدد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي كرة في الدقيقة 20، لكن اصطدمت بمدافعي المنتخب الكولومبي، ليستمر التعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 36، سقوط ميسي مصابًا إثر تدخل قوي من سانتياجو أرياس، قبل أن يعود في الدقيقة 39 بعد تلقيه العلاج، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

بكاء ميسي

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي المنتخبين لهز الشباك، ولكن دون جدوى، حتى مع تسديدة دي ماريا في الدقيقة 49، التي تصدى لها كاميلو فارجاس حارس منتخب كولومبيا.

وسقط ميسي مجددًا في الدقيقة 64، بعدما تعثر على أرضية الملعب بمفرده دون أي تدخل من لاعبي المنافس.

وغادر ميسي الملعب في الدقيقة 66 متأثرًا بإصابته، ليخلع الشارة ويترك الملعب باكيًا، ليجلس على دكة البدلاء وينهار بالبكاء.

وبعد مغادرة ميسي لملعب اللقاء، حاول دي ماريا أن يخطف هدفًا رفقة نيكولاس جونزاليس، لكن لم يفلح في ذلك، لينتهي الوقت الأصلي بلا أهداف، وتتجه مباراة الأرجنتين وكولومبيا إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، استمر التعادل السلبي بعد أكثر من محاولة لقص شريط أهداف النهائي القاري.

وفي الشوط الإضافي الثاني، دخل منتخب كولومبيا بضغط هجومي، لكن تصدى دفاع المنتخب الأرجنتيني لهذا الضغط.

ويأتي ذلك، قبل أن ينجح البديل لاوتارو مارتينيز في افتتاح التسجيل في الدقيقة 112، بعدما انفرد بحارس كولومبيا وسدد الكرة بقوة فوق رأس الحارس، بعد تمريرة سحرية من زميله جيوفاني لو سيلسو.

وبهذا الهدف، توج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على حساب كولومبيا بنتيجة 1-0.

وبذلك، رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 16 لقبًا من بطولة كوبا أمريكا، وحصل على اللقب للمرة الثانية على التوالي.