نهائي كوبا أمريكا 2024| لاوتارو مارتينيز يتقدم لمنتخب الأرجنتين على كولومبيا.. فيديو

تقدم لاوتارو مارتينيز لمنتخب الأرجنتين بهدف للا شئ على كولومبيا، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب هارد روك، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل من لاعبي المنتخبين على الكرة، ولكن في الدقيقة السابعة كان التهديد الأول على المرمى، حينما أنقذ القائم الأيمن منتخب الأرجنتين من هدف مبكر لصالح كولومبيا بعد تسديدة جون كوردوبا.

نهائي كوبا أمريكا 2024

وسدد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي كرة في الدقيقة 20، لكن اصطدمت بمدافعي المنتخب الكولومبي، ليستمر التعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 36، سقوط ميسي مصابًا إثر تدخل قوي من سانتياجو أرياس، قبل أن يعود في الدقيقة 39 بعد تلقيه العلاج، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي المنتخبين لهز الشباك، ولكن دون جدوى، حتى مع تسديدة دي ماريا في الدقيقة 49، التي تصدى لها كاميلو فارجاس حارس منتخب كولومبيا.

وسقط ميسي مجددًا في الدقيقة 64، بعدما تعثر على أرضية الملعب بمفرده دون أي تدخل من لاعبي المنافس.

وغادر ميسي الملعب في الدقيقة 66 متأثرًا بإصابته، ليخلع الشارة ويترك الملعب باكيًا، ليجلس على دكة البدلاء وينهار بالبكاء.

وبعد مغادرة ميسي لملعب اللقاء، حاول دي ماريا أن يخطف هدفًا رفقة نيكولاس جونزاليس، لكن لم يفلح في ذلك، لينتهي الوقت الأصلي بلا أهداف، وتتجه مباراة الأرجنتين وكولومبيا إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، استمر التعادل السلبي بعد أكثر من محاولة لقص شريط أهداف النهائي القاري.

وفي الشوط الإضافي الثاني، دخل منتخب كولومبيا بضغط هجومي، لكن تصدى دفاع المنتخب الأرجنتيني لهذا الضغط.

ونجح البديل لاوتارو مارتينيز في افتتاح التسجيل في الدقيقة 112، بعدما انفرد بحارس كولومبيا وسدد الكرة بقوة فوق رأس الحارس، بعد تمريرة سحرية من زميله جيوفاني لو سيلسو.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.