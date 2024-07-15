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الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. ختام أعمال لجنة دراسة بيان الحكومة بالبرلمان

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أعمالها، اليوم الإثنين، وفق جدول أعمالها.


ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لعرضها في الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه.
 

وصرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا، بدلًا من الموعد المحدد سلفًا يوم الأحد ٢١ يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب مصطفي مدبولي