نهائي كوبا أمريكا 2024| مباراة الأرجنتين وكولومبيا إلى شوطين إضافيين

اتجهت مباراة الأرجنتين وكولومبيا إلى شوطين إضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب هارد روك، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

كان من المقرر، انطلاق مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، قبل تأجيلها إلى ما بعد الرابعة فجرًا؛ بسبب شغب وتدافع جماهير الأرجنتين وكولومبيا على بوابات ملعب هارد روك، ودخول العديد منهم دون تذاكر.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل من لاعبي المنتخبين على الكرة، ولكن في الدقيقة السابعة كان التهديد الأول على المرمى، حينما أنقذ القائم الأيمن منتخب الأرجنتين من هدف مبكر لصالح كولومبيا بعد تسديدة جون كوردوبا.

وسدد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي كرة في الدقيقة 20، لكن اصطدمت بمدافعي المنتخب الكولومبي، ليستمر التعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 36، سقوط ميسي مصابًا إثر تدخل قوي من سانتياجو أرياس، قبل أن يعود في الدقيقة 39 بعد تلقيه العلاج، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

ميسي

نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي المنتخبين لهز الشباك، ولكن دون جدوى، حتى مع تسديدة دي ماريا في الدقيقة 49، التي تصدى لها كاميلو فارجاس حارس منتخب كولومبيا.

وسقط ميسي مجددًا في الدقيقة 64، بعدما تعثر على أرضية الملعب بمفرده دون أي تدخل من لاعبي المنافس.

وغادر ميسي الملعب في الدقيقة 66 متأثرًا بإصابته، ليخلع الشارة ويترك الملعب باكيًا، ليجلس على دكة البدلاء وينهار بالبكاء.

وبعد مغادرة ميسي لملعب اللقاء، حاول دي ماريا أن يخطف هدفًا رفقة نيكولاس جونزاليس، لكن لم يفلح في ذلك، لينتهي الوقت الأصلي بلا أهداف، وتتجه مباراة الأرجنتين وكولومبيا إلى شوطين إضافيين.

منتخب الأرجنتين كرر فوزه على كندا بثنائية دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، ليتأهل إلى النهائي بقيادة نجمه ميسي.

أما منتخب كولومبيا تغلب على أوروجواي بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي الثاني، ليبلغ نهائي كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.