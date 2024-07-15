ads
الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد.. لحظة عاطفية بين دي ماريا وابنتيه في مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين

ابنتا دي ماريا
ابنتا دي ماريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مباراة الأرجنتين وكولومبيا المقامة حاليًا على ملعب هارد روك في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، لحظة عاطفية بين أنخيل دي ماريا لاعب المنتخب الأرجنتيني وابنتيه.

بيا وميا، ابنتا دي ماريا، كانتا مسؤولتان عن تسليم كرة مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا.

ودخلتا ابنتا دي ماريا ملعب هارد روك، الذي يحتضن النهائي القاري، لتسلمان الكرة لحكم اللقاء لإطلاق صافرة البداية.

وبعد تسليمهن للكرة، ذهبتا مباشرة لأحضان الوالد دي ماريا، في ليلة مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين.

وتعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا، الوداع الأخير للمخضرم أنخيل دي ماريا، حيث أعلن اعتزاله الدولي بعد نهاية مشوار منتخب التانجو في بطولة كوبا أمريكا 2024.

نهائي كوبا أمريكا 2024

كان من المقرر، انطلاق مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، قبل تأجيلها إلى ما بعد الرابعة فجرًا؛ بسبب شغب وتدافع جماهير الأرجنتين وكولومبيا على بوابات ملعب هارد روك، ودخول العديد منهم دون تذاكر.

منتخب الأرجنتين كرر فوزه على كندا بثنائية دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، ليتأهل إلى النهائي بقيادة نجمه ميسي.

أما منتخب كولومبيا تغلب على أوروجواي بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي الثاني، ليبلغ نهائي كوبا أمريكا 2024.

دي ماريا الأرجنتين الأرجنتين وكولومبيا مباراة الارجنتين وكولومبيا كوبا أمريكا 2024 نهائي كوبا امريكا 2024 بنات دي ماريا منتخب الأرجنتين منتخب كولومبيا اخبار كوبا أمريكا اخبار كوبا امريكا 2024