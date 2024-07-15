نهائي كوبا أمريكا 2024.. شوط أول سلبي بين الأرجنتين وكولومبيا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وكولومبيا، المقامة بينهما حاليًا على ملعب هارد روك، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

كان من المقرر، انطلاق مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، قبل تأجيلها إلى ما بعد الرابعة فجرًا؛ بسبب شغب وتدافع جماهير الأرجنتين وكولومبيا على بوابات ملعب هارد روك، ودخول العديد منهم دون تذاكر.

نهائي كوبا أمريكا 2024

وبدأت المباراة باستحواذ متبادل من لاعبي المنتخبين على الكرة، ولكن في الدقيقة السابعة كان التهديد الأول على المرمى، حينما أنقذ القائم الأيمن منتخب الأرجنتين من هدف مبكر لصالح كولومبيا بعد تسديدة جون كوردوبا.

وسدد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كرة في الدقيقة 20، لكن اصطدمت بمدافعي المنتخب الكولومبي، ليستمر التعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 36، سقوط ميسي مصابًا إثر تدخل قوي من سانتياجو أرياس، قبل أن يعود في الدقيقة 39 بعد تلقيه العلاج، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

منتخب الأرجنتين كرر فوزه على كندا بثنائية دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، ليتأهل إلى النهائي بقيادة نجمه ميسي.

أما منتخب كولومبيا تغلب على أوروجواي بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي الثاني، ليبلغ نهائي كوبا أمريكا 2024.