انطلقت منذ قليل، مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، الذي يقام على ملعب هارد روك في ميامي الأمريكية.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تأجيل مباراة الأرجنتين وكولومبيا

وكان من المقرر، انطلاق مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، قبل تأجيلها إلى ما بعد الرابعة فجرًا؛ بسبب شغب وتدافع جماهير الأرجنتين وكولومبيا على بوابات ملعب هارد روك، ودخول العديد منهم دون تذاكر.

وانطلق نهائي كوبا أمريكا 2024 بعد تأجيل أكثر من ساعة، في المحطة الأخيرة من النسخة 48 من البطولة القارية.

نهائي كوبا أمريكا 2024

يقود أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، تشكيل منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024، ويعاونه أنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز.

بينما يتواجد لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي أساسيًا في تشكيل منتخب كولومبيا، حيث يقود الهجوم رفقة المخضرم خاميس رودريجيز وجون كوردوبا وجون أرياس.

منتخب الأرجنتين كرر فوزه على كندا بثنائية دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، ليتأهل إلى النهائي بقيادة نجمه ميسي.

أما منتخب كولومبيا تغلب على أوروجواي بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي الثاني، ليبلغ نهائي كوبا أمريكا 2024.