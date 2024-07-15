دمر الدفاع الجوي الروسي 10 طائرات مسيرة أوكرانية، اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.

وأعلن حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة. مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو دمار.

وفي وقت لاحق، قال حاكم مقاطعة بريانسك إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة.

وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المسيرات، حيث تم تدمير ثلاث طائرات بدون طيار فوق منطقة زلينكوفسكي".

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي منشور آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية عاشرة فوق المقاطعة.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.