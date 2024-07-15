إبداع|| تمصير لقصيدة "بوهيميتي".. الكاتب محمد عابدين

ماشي..
إيديا فى جيوبي
مش عارف مين فيهم المخروم
تحت السما ماشي
يارب الشعر الهمني
يارب الشعر رسيني
يا رب الشعر أنا قلبي
صَبح مقطوم
تحت السما ماشي..
بتخيل حبيبتي نجوم
..
بنطلوني الوحيد مقطوع
صوابعي..
أطراف صوابعي بتنغرز فى اللحم
تنزف قصايد
أو قوافى مفرقين
عايز أنام
والسرير بعيد يعيد
وانا تحت السما ماشي
وسريرى ابعد من نجوم الدب
ونجومي سهرانه تلمع
فى العينين والقلب
تلمس عيوني سحرهم
تنعم
ما بقتش عارف مين فينا لسه بيحلم
وانا ع الطريق قاعد
كنت بسمعها
زى الليالي المتزينه بصحبة
زى الندى ما يلمس وشك الدبلان
فيردلك شيء من ملمح الانسان
ويردلك الحلم اللى كان كوابيس
وقدرتك على كتابة الشعر
لكن هناك..
هناك
فى الليالي اللى مالهاش ضل
بتجرجر
وبجرجر جزمتي وقلبي
ومش عارف مين فينا بينزف دم