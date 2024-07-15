ads
الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إبداع|| تمصير لقصيدة "بوهيميتي".. الكاتب محمد عابدين

اللوحة للفنان محمود
اللوحة للفنان محمود سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ماشي..

إيديا فى جيوبي

مش عارف مين فيهم المخروم

تحت السما ماشي

يارب الشعر الهمني

يارب الشعر رسيني

يا رب الشعر أنا قلبي

صَبح مقطوم

تحت السما ماشي..

بتخيل حبيبتي نجوم

..

بنطلوني الوحيد مقطوع

صوابعي..

أطراف صوابعي بتنغرز فى اللحم

تنزف قصايد

أو قوافى مفرقين

عايز أنام

والسرير بعيد يعيد

وانا تحت السما ماشي

وسريرى ابعد من نجوم الدب

ونجومي سهرانه تلمع

فى العينين والقلب

تلمس عيوني سحرهم

تنعم 

ما بقتش عارف مين فينا لسه بيحلم 

وانا ع الطريق قاعد

كنت بسمعها

زى الليالي المتزينه بصحبة

زى الندى ما يلمس وشك الدبلان

فيردلك شيء من ملمح الانسان

ويردلك الحلم اللى كان كوابيس

وقدرتك على كتابة الشعر

لكن هناك..

هناك 

فى الليالي اللى مالهاش ضل

بتجرجر

وبجرجر جزمتي وقلبي

ومش عارف مين فينا بينزف دم

 

ترجمة وتمصير لقصيدة "بوهيميتي" للشاعر رامبو - الكاتب محمد عابدين

إبداع تمصير ترجمة بوهيميتي قصيدة محمد عابدين