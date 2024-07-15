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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إبداع|| "النكتة حسب الطلب".. نص للكاتب محمد الكاشف

اللوحة للفنان محمود
اللوحة للفنان محمود سعيد
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أنا مش مُهرج

لكنّي بأخرج زي بختي من هدومي

وبأكمل يومي

من غير ما اتفلسف

مع حد جميل

أنا نُكتة واحد مُستهَلك من زاوية ميل بُرهانها خجول 

والصبر طويل

وساعات معقول

مع طبق الفول ورغيف الصمت

أنا لما عرفت

قررت أصوم

مش قادر اسمع

أو أفكر

أو حتى أقوم من هم كبير

ومفيش تغيير كان ممكن يشفع مع حسن السير في حروفي الباقية 

الدنيا وخداني في ساقية

من غير ما باقرر بلاقيها

بتكرر تحدف بلاويها

على روحي الرايحة في أحزاني

وإن جات لي الفرصة من تاني

على طول بتضيع

 

أنا لسه بأصيع بين المجاميع

ومجموعي في الدايرة مشاعر

مالقيتش الشاعر من توهتي بين المضمون 

ويا ريته يهون بالضحك شوية

الفرصة كانت في ايديا

راحت في مفيش

غلطان.. 

جايز 

بس أنا ماعييش

إن جات لي الفرصة مش عايز

يمكن مالقيش

والعمر اهو خِيش

ماسح في بلاطه بصَلاته من فرط الخوف 

وإن كنت هاشوف من غير نضارة

فالأمر عبارة عن نكتة مليانة كسوف 

ومن غير ما تكرر غلطتها راح تقطع عني المصروف 

ويجوز موصوف إني ابقى مُهرج

بس أنا مش عايز صدقني

أو حتى أكون

 

 

يقول الراوي العليم بعد ما عاش مطحون: 

سمعت نكتة، ذات مرة، ذهب رجل بإرادة حُرة إلى طبيبه النفسي، يشكي له سوء حاله، وأن الحياة قاسية، والهم طاله، وأن الوحدة بنت قحبة والعالم مُهدِد.

 

أخبره الطبيب، بدون تردد، أن العلاج سهل وبسيط، زي شكة الدبوس، عليه فقط أن يفوز بتذكرة لعرض المُهرِّج العظيم "بلياتشي" الحاصل على منحة الإقامة الفنية في بيت المدينة، هذه المنح لا تأتي لينا، ولا يحصل عليها إلا العارفين وأولياء الله الصالحين في الوسط الثقافي.

 

قال الطبيب: "إذهب إليه، سوف يُخرجك من هذا الاكتئاب".

 

فانفجر الرجل باكيًا وهو يُعقب باغتراب: "أنا هو أيها الطيب، أنا المُهرِّج بلياتشي"

 

نكتة ماسخة

ما انكوتشي بناري مرة

ومش مفيدة أو حتى ضارة

لكن أظن

ده اللي حاصل

المُبالغة مش فواصل أو وصف عام للي داير في المُسلسل 

والتسلسل شيء لابد منه

ومستمر

كل اللي عرفوا قالولي مر

شريط وكر بالغصب عنه

راح تعمل ايه؟!

ارمي اللي فاتك من ايديه

خلي بُكاك ويا التخلي ياخدوا فرصة 

بالمواجهة تلتقيه

يمكن ساعتها ينجدوك من بعد ضيق 

ما أنت الغريق

اللي حضنته حضن أوسع من حضن يوسف وقت اللقا مع دمع أبوه 

طلب الحياة لو يوصفوه

هاتكون ملامحه من مقاسك

خليك في ناسك يمكن تعيش

ساعتها بس

من غير مفيش

هاتلاقي نفسك مش مُهرج

إبداع نكتة النكتة حسب الطلب محمد الكاشف