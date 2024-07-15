بعد شغب الجماهير.. تأجيل نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا نصف ساعة

قرر اتحاد الكونميبول منذ قليل، تأجيل مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024، التي تجمع بين منتخب الأرجنتين ضد كولومبيا.

وتم تأجيل انطلاق مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024، نصف ساعة بسبب الشغب الجماهيري.

تأجيل انطلاق نهائي كوبا أمريكا 2024 نصف ساعة

وجاء قرار تأجيل نهائي كوبا أمريكا 2024؛ بسبب تدافع جماهير الأرجنتين وكولومبيا على ملعب هارد روك، ودخول العديد منهم دون تذاكر.

ويرجع تأجيل انطلاق مباراة النهائي نصف ساعة، بسبب تسلل العديد من الجماهير إلى الاستاد بدون تذاكر، ما أدى إلى التدافع على بوابات الملعب والدخول في مناوشات مع قوات الأمن، التي ألقت القبض على بعض منهم لإثارة أعمال الشغب قبل انطلاق المباراة.

ونشر اتحاد الكونميبول بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد من خلاله، أن الأشخاص الذين ليس لديهم تذاكر لن يتمكنوا من دخول الملعب.

وأضاف البيان: لن يتمكن سوى أولئك الذين اشتروا التذاكر من الدخول بمجرد تمكين الوصول مرة أخرى.

واختتم: نحيطكم علمًا بأنه سيتم تأجيل المباراة لمدة 30 دقيقة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وكان من المقرر، انطلاق نهائي كوبا أمريكا 2024 في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، قبل تأجيله إلى الثالثة والنصف فجرًا.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.