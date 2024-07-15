أجواء جماهيرية رائعة قبل نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا.. صور

شهد محيط ومدرجات ملعب هارد روك، أجواء جماهيرية رائعة قبل انطلاق مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024، بين الأرجنتين وكولومبيا.

يواجه منتخب الأرجنتين، اليوم الإثنين 15 يوليو، كولومبيا على ملعب هارد روك، في نهائي كوبا أمريكا 2024، الذي ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وزحفت جماهير الأرجنتين نحو ملعب هارد روك، لمساندة منتخب بلادهم لتحقيق اللقب الثاني على التوالي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وحرصت جماهير منتخب كولومبيا على التواجد بقوة في مدرجات ملعب النهائي، حيث التقطت عدسات الكاميرات، الجماهير الكولومبية بأقنعة ملونة بنفس ألوان علم وقميص منتخب بلادهم.

وظهرت الجماهير الأرجنتينية في المدرجات بصور الأسطورتين ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا، وقميص أنخيل دي ماريا، بالإضافة إلى مجسم كأس العالم، نسبة إلى حصول منتخب التانجو على المونديال في عام 2022.

نهائي كوبا أمريكا 2024

منتخب الأرجنتين كرر فوزه على كندا بثنائية دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، ليتأهل إلى النهائي بقيادة نجمه ميسي.

أما منتحب كولومبيا تغلب على أوروجواي بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي الثاني، ليبلغ المباراة النهائية بعد تألق قائده خاميس رودريجيز.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.