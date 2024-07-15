السلطات الأمنية العراقية تدمر وكر يضم عناصر إرهابية شرق كركوك

كشفت السلطات الأمنية العراقية عن نجاحها في تنفيذ عملية أمنية نوعية جرى فيها دك وكر للإرهابيين بداخله عناصر من عصابات تنظيم داعش الإرهابي، ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، منذ قليل، أنه بعد عملية أمنية ناجحة نُفذت في ناحية شرق كركوك، يوم أمس الأحد، من قبل القطعات الأمنية في محافظة السليمانية، والتي أسفرت عن قتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وإلقاء القبض على إرهابي آخر.

وأضاف البيان، أن التحقيقات الجارية مع العنصر الإرهابي الموقوف أفاد واعترف بوجود وكر مهم لعناصر داعش في جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين، وبالتنسيق العالي بين جهاز الأمن الوطني والمديرية العامة لعمليات جهاز اسايش - إقليم كردستان وبإشراف ومتابعة وتخطيط خلية الاستهداف الجوي التابعة لقيادة العمليات المشتركة واستخدم الموارد الفنية.

ولفت البيان إلى أنه تم رصد الوكر وبداخله عناصر إرهابية، حيث تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقًا لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذه الوكر، وتدميره بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية.

مؤكدا في ختام بيان، أن قطعاتنا الأمنية المختلفة ستواصل عملها البطولي في عموم مناطق البلاد بروح الفريق الواحد لملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة التي لن يكون لها مكان في أرض العراق.

وفي وقت سابق، نفذت القطاعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بعملية أمنية، في بساتين العيط ذات التعقيد الجغرافي الكبير، التي تحتوي على بزول وأحراش وأشجار تحد من الرؤية أو تمنعها نهائيًا، حاصرت قطعاتنا الأمنية مجموعة من العناصر الإرهابية ضمن هذه المنطقة وتمكنت من قتل عدد منهم وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم، كما أسفر الواجب عن استشهاد عدد من مقاتلينا الأبطال وإصابة آخرين.

وكانت العملية الأمنية التي نفذت في بساتين العيط أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين أحدهما المجرم المكنى (أبو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى.