اختتمت منافسات بطولة يورو 2024، مساء الأحد، بتتويج منتخب إسبانيا باللقب الرابع في تاريخه، بعد فوزه على إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين.

وشهدت البطولة تألق العديد من النجوم الشباب، من بينهم الإسباني لامين يامال، الذي حصد جائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2024.

لامين يامال أفضل لاعب شاب في يورو 2024

ويبلغ يامال، لاعب فريق برشلونة، من العمر 17 عامًا، وقدم أداء مميزًا خلال البطولة، حيث صنع 3 أهداف، من بينها هدف التقدم على إنجلترا في نهائي يورو 2024، الذي سجله زميله نيكو ويليامز في الدقيقة 47.

وأصبح لامين يامال أكثر لاعب صنع أهدافًا في بطولة يورو 2024 بـ4 أهداف، كما سجل هدفًا وحيدًا خلال مشاركته في المباريات السبع التي خاضها منتخب إسبانيا في المسابقة.

وكلل لامين يامال مجهوداته وظهوره بمستوى رائع في يورو 2024، بحصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، بحسب اختيارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».