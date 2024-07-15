يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة النهائي بين إسبانيا وإنجلترا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة إسبانيا وإنجلترا، التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على الملعب الأولمبي في برلين، في نهائي بطولة يورو 2024.

توج منتخب إسبانيا بلقب بطولة يورو 2024، بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في الليلة الختامية من البطولة، التي أقيمت في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

نيكو ويليامز رجل مباراة إسبانيا وإنجلترا

وظفر نيكو ويليامز جناح منتخب إسبانيا، بجائزة رجل مباراة النهائي أمام إنجلترا، بعدما أسهم في تتويج منتخب بلاده باللقب.

نيكو ويليامز، سجل هدف المنتخب الإسباني الأول في الدقيقة 47، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة زميله لامين يامال.

وأحرز نيكو ويليامز هدفين في بطولة يورو 2024، وصنع هدفًا آخرًا، خلال مشاركته في 6 مباريات من أصل 7.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 4 ألقاب بعد فوزه على إنجلترا في نهائي يورو 2024، ليصبح أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة القارية.