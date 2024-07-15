مدريد ترفع توقعات النمو إلى 2،4% في 2024 و2،2% في 2025

تعتزم الحكومة الإسبانية تعديل توقعاتها للنمو لترتفع إلى 2،4% للعام 2024، مقابل 2% في السابق، نظرًا للسجل الاقتصادي الجيد الذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وفق ما أعلن وزير المال الأحد.

في مقابلة مع صحيفة "إل بايس"، أوضح كارلوس كويربو أن الحكومة ستبقي على فرضية النمو بنسبة 2،2% للعام 2025 في اطار توقعاتها الجديدة للاقتصاد الكلي، والتي سيعتمدها مجلس الوزراء الثلاثاء.

ويمثل ذلك "ثلاثة أعشار أكثر" من المعدل الذي توقعته الحكومة والبالغ 1،9%، بحسب كويربو.

كما توقع الوزير انخفاضًا واضحًا في نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل توفير "أكثر من مليون فرصة عمل" بين عامي 2024 و2025.

وعن أسباب هذه المراجعات، قال الوزير الاشتراكي إنها تعود إلى النتائج الجيدة التي سجلها الاقتصاد الإسباني منذ مطلع العام، مدفوعة بشكل خاص بـ "محركين رئيسيين" هما "الصادرات والاستثمارات".

واضاف "حققنا نموًا متوازنًا، بمساهمة إيجابية من الطلب المحلي والقطاع الأجنبي. ونلاحظ أن الاستثمارات ستزداد بشكل كبير هذا العام، مع معدلات تناهز 4% وأكثر".

وكان من المتوقع اجراء هذه المراجعات نظرا لزخم النشاط الاقتصادي الإسباني مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة الرئيسي في البلاد بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن الوباء، علاوة على أموال خطة الإنعاش الأوروبية التي حصلت عليها مدريد.

في 2023، حققت البلاد نموًا بنسبة 2،5%، متجاوزة معدل الاتحاد الأوروبي (0،4%). واستمرت على هذا النحو في الربع الأول مع زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0،8%، أي ما يعادل ضعف توقعات مصرف إسبانيا.

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد رحب مؤخرًا بهذا الأداء قائلًا "إن الاقتصاد الإسباني يشهد أفضل أوقاته، فنحن نسجل أرقامًا قياسية تلو أخرى"، مذكرًا بأن الاقتصاد الإسباني كان من أكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو.

وعلى غرار مدريد، قامت جميع المنظمات الاقتصادية الدولية بمراجعة توقعاتها بالنسبة لإسبانيا صعودا في الأسابيع الأخيرة، ورحبت بقدرة البلاد على الصمود في سياق دولي معقد.

وبالتالي يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2،4% هذا العام و2،1% في 2025.

ويتوقع مصرف إسبانيا، من جانبه، زيادة بنسبة 2،3% في عام 2024 و1،9% في العام المقبل.