وزيرة الخارجية الألمانية توجه التهنئة لنظيرها الإسباني على فوز منتخب بلاده

هنأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، اليوم الاثنين، نظيرة الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على فوز المنتخب الإسباني ببطولة اليورو على حساب المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، عبر حسابها على مصنة إكس: "تهانينا خوسيه مانويل ألباريس، إن المنتخب الإسباني حقا يرقي إلى مستوي أسماء لاعبية وبلادهم فخوره بهم.

وأضافت بوربوك: "على الرغم من أن إسبانيا تتقدم علي ألمانيا الآن بلقب واحد، إلا أن الخسارة أمام أبطال أوروبا أصبحت مؤلمة قليلًا الآن".

وأشارت إلى أن المنتخب الإسباني حصل على البطولة بصعوبة وبجدارة.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني أخرج نظيرة الألماني من الدور الربع النهائي من بطولة اليورو 2024، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "إم اتش بي أرينا".