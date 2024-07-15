رودري يحصد جائزة أفضل لاعب في يورو 2024

توج رودري لاعب خط وسط منتخب إسبانيا، بجائزة أفضل لاعب في بطولة يورو 2024، التي أقيمت على الأراضي الألمانية خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

فاز منتخب إسبانيا على إنجلترا، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في نهائي يورو 2024، الذي أقيم على الملعب الأولمبي في برلين.

رودري أفضل لاعب في يورو 2024

وحصد رودري لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في يورو 2024، بعدما أسهم في تتويج المنتخب الإسباني باللقب الرابع في تاريخه من البطولة القارية.

تعرض رودري لإصابة خلال الشوط الأول من المباراة النهائية لبطولة يورو 2024، ليغادر ملعب اللقاء بين الشوطين.

شارك رودري في جميع مباريات منتخب إسبانيا في البطولة، وسجل هدفًا في النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا.

وخاض رودري 521 دقيقة وأكمل 411 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 92.84%، ليسهم في حصول منتخب بلاده على البطولة، بعدما انتصر على منتخبات قوية، مثل: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا.