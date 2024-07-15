الصومال.. 5 قتلى و 20 جريحًا بانفجار سيارة مفخخة في مقهى شمال مقديشو

قالت فضائية "العربية الحدث"، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، بوقوع انفجار سيارة مفخخة في مقهى شمال العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر الانفجار عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" ، أن المتحدث باسم الشرطة، الرائد عبد الفتاح آدم حسن، قال في تصريح لوسائل الإعلام الصومالية ، أن سيارة مفخخة استهدفت مطعم “توب كوفي” الواقع بالقرب من نصب الجندي المجهول في مديرية بونطيرى بالعاصمة مقديشو.

وأشار الرائد في تقريره الأولي إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة، لافتًا إلى أن التقييم الرسمي للأضرار الناجمة عن الحادث لا يزال مستمرًا.