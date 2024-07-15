داني أولمو يتوج بجائزة هداف يورو 2024

توج داني أولمو، لاعب منتخب إسبانيا، بجائزة هداف بطولة يورو 2024، التي حصد لقبها المنتخب الإسباني على حساب إنجلترا بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

فاز منتخب إسبانيا على إنجلترا، مساء الأحد، بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية لبطولة يورو 2024، التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين.

أولمو هداف يورو 2024

وحصد أولمو جائزة هداف يورو 2024، بعدما سجل 3 أهداف، جاءت أمام جورجيا في دور الـ16، وأمام ألمانيا في ربع النهائي، وأمام فرنسا في نصف النهائي.

وظفر أولمو بالجائزة، بالرغم أنه تساوى مع الهولندي كودي جاكبو، الجورجي ميكاتدزي، الإنجليزي هاري كين، الألماني جمال موسيالا، السلوفاكي إيفان سكرانز في عدد الأهداف المسجلة لكل منهم، إلا أنه صنع هدفين ليظفر بجائزة هداف النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا.

وقدم داني أولمو مستوى مميزًا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، وأنقذ الماتادور في العديد من المباريات، كما أسهم في تتويج لاروخا باللقب، حيث نجح في إنقاذ المنتخب الإسباني في النهائي، بعدما تصدى لكرة التعادل من منتخب إنجلترا من على خط المرمى.

أقيمت بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.