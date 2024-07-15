نهائي كوبا أمريكا 2024| منتخب كولومبيا بالقوة الضاربة أمام الأرجنتين

أعلن الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الأرجنتين، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كولومبيا، اليوم الإثنين 15 يوليو، المنتخب الأرجنتين على ملعب هارد روك، في نهائي كوبا أمريكا 2024، الذي ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يدخل منتخب كولومبيا نهائي كوبا أمريكا 2024 أمام الأرجنتين بالقوة الضاربة، حيث يقود الهجوم لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، رفقة المخضرم خاميس رودريجيز وجون كوردوبا وجون أرياس.

تغلب منتخب كولومبيا على أوروجواي بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية بعد تألق قائده خاميس رودريجيز.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى النهائي، بعدما كرر فوزه على كندا بثنائية دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب كولومبيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: كاميلو فرجاس

خط الدفاع: أرياس - دافيسون سانشيز - كويستا - موخيكا

خط الوسط: ريوس - ليرما - خاميس رودريجيز

وفي الهجوم: لويس دياز - جون كوردوبا - جون أرياس.