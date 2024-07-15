نهائي كوبا أمريكا 2024| ميسي يقود تشكيل منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كولومبيا، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب الأرجنتين، اليوم الإثنين 15 يوليو، كولومبيا على ملعب هارد روك، في نهائي كوبا أمريكا 2024، الذي ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، تشكيل منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا، ويعاونه أنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز.

منتخب الأرجنتين كرر فوزه على كندا بثنائية دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، ليتأهل إلى النهائي بقيادة نجمه ميسي.

أما منتحب كولومبيا تغلب على أوروجواي بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي الثاني، ليبلغ المباراة النهائية بعد تألق قائده خاميس رودريجيز.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول

وفي الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا.