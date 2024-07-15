قائمة بيراميدز في مواجهة النصر في كأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نادي النصر في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل نادي النصر القاهري ضيفا على بيراميدز، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه - صامويل أموسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي