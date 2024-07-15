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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال في استهداف منزل بمخيم المغازي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بوقوع خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، جراء استهداف منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من قرية أم دار، غرب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت المواطنين عماد عبد الجبار زيدان (60 عاما)، وأكرم سبع فؤاد زيدان (30 عاما)، أثناء تواجدهما بجوار منزليهما بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية.

ويواصل الاحتلال استهدافه وعدوانه وانتهاكاته على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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