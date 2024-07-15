انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالدقي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة الدقي، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأوضحت المعاينة الأولية للحريق أن أسطوانة بوتجاز بمطبخ الشقة هي سبب وقوع الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارا أفاد اندلاع حريق داخل مطبخ شقة سكنية في الدقي وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده دون وقوع إصابات او خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق