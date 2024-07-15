دفن جثة طالب توفى أثر تناوله مبيد حشري بمنشأة القناطر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طالب مات أثر تناوله مادة سامة عبارة عن مبيد حشري بمركز منشأة القناطر، وذلك عقب إجراء المعاينة التصويرية والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، واستمعت إلى إفادات أهلية المتوفي وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية، أن والدة الطالب رفضت تقدمه لخطبة أحد الفتيات لصغر سنه على الخطوبة والزواج، تناول الشاب مادة سامة تستخدم كمبيد حشري ولقى مصرعه على الفور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا أفاد وفاة الطالب “عمر. ح” - 17 عامًا، بعد تناوله مبيد حشري، متخلصًا من حياته بسبب رفض والدته خطبته لفتاة لصغر سنه.