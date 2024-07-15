"أف.بي.آي" يكشف معلومات جديدة عن مطلق النار على ترامب

ذكر مسؤولون في مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (أف.بي.آي) الأحد أن المسلح المشتبه بإطلاقه الرصاص في تجمع انتخابي لدونالد ترامب أمس السبت تصرف بمفرده واستخدم بندقية (أيه.آر) تم شراؤها بشكل قانوني لإطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق.

وقالوا إنه ليس لديهم ما يشير إلى أن المشتبه به لديه مشكلات تتعلق بالصحة النفسية.

وأضاف المسؤولون في اتصال مع الصحفيين أن التحقيق في مرحلة مبكرة وأنهم لم يحددوا بعد التوجه الفكري للمشتبه به. وقالوا إن من أولياتهم العثور على الدافع وراء إطلاق النار.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي القول إن عائلة مطلق النار تتعاون مع المحققين الفيدراليين.

ولم يجب أقارب توماس ماثيو كروكس على رسائل متعددة من وكالة أسوشيتد برس لطلب التعليق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وقال إنه شعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.

وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.