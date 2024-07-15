بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا باسيليوس يفتتحا فعاليات الندوة التكوينية الثالثة لخدام الايبارشية

افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق والأنبا باسيليوس مساء أمس فعاليات الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية “السنة الثانية للذين أتموا حضور العام الماضي ”وذلك بمبنى التكوين والخدمات في سمالوط المقامة في الفترة من امس ١٤ إلي ١٩ من الشهر الجاري تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية بقيادة الأب شنودة شفيق، ترأس الأنبا إبراهيم والأنبا باسيليوس القداس الإلهي لافتتاح الندوة.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة رحب فيها بالبطريرك وكل الشباب المشاركين في الندوة مؤكدا لهم على الاستفادة من الموضوعات التكوينية .

القي البطريرك كلمة تشجيعية لهم بعنوان التكوين هو الأساس في بنيان الخادم ، وتضمنت موضوعات الندوة عن ( طقوس - المجامع المسكونية - سفر اعمال الرسل )

وجدير بالذكر تأتى هذه الندوة في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس وضع رؤية موحدة لتكوين الخدام على مستوى الإيبارشية.