قرار عاجل من نقابة المحامين بشأن واقعة الاعتداء بداخل محكمة الإسكندرية

أصدر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، يوم الأحد، قرارا بوقف المحاميات المتهمات في واقعة الاعتداء على بعضهن داخل محكمة الإسكندرية الكلية، عن العمل وإحالتهن للتحقيق وذلك في ضوء التحقيقات التي تجرى حول الواقعة.

وأوضح بيان صادر عن نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، يوم الأحد، أنه بعد التواصل مع النقيب العام واطلاعه عما تم من تحقيقات النقابة فقد قرر مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية وقف المحاميات عن العمل ومنعهن من دخول غرف المحامين وإحالتهن للتحقيق العاجل بمقر النقابة للوقوف على حقيقة الواقعة وتوقيع الجزاء المناسب فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وجاء بيان النقابة كالتالي: "تابعت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية الأحداث الواقعة في المحكمة الكلية بين الزميلات وتعديهن على بعضهن البعض في صورة لم تشهدها نقابة المحامين من قبل وتأسف النقابة لهذه الأحداث، وتتابع النقابة أولا بأول ما تسفر عنه تحقيقات النيابة في ذلك.

وتجري نقابة المحامين بالإسكندرية تحقيقات داخلية موسعة في واقعة مشاجرة بين 4 محاميات وتعدي بعضهن على البعض داخل غرفة المحامين بالمحكمة الكلية في المنشية ما أسفر عن إصابة إحداهن بجروح.

وأعلنت نقابة المحامين بالإسكندرية أنها تتابع أولا بأول التحقيقات التي يجريها المحامي العام الأول حول الواقعة، وتنتظر ما ستسفر عنه تلك التحقيقات بالإضافة إلى تحقيقاتها الداخلية.