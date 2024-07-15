الأنبا أرميا يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

اختتم الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط زيارته إلى جمهورية مصر العربية، بزيارة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، برفقة الإعلامية ليا عادل معماري منسقة العلاقات الكنسية والإعلامية في المجلس وذلك في مقر المركز-القاهرة.

تحدث خلال اللقاء، الدكتور ميشال عبس بإسهاب عن موضوع الحوار وكيفية تفعيله من قبل المجلس، من خلال المؤتمرات والمحاضرات التي يتم إعدادها وتحضيرها تحت عنوان المساحات الدينية المشتركة.

كما تطرق إلى موضوع الإعلام وتفعيل دوره من خلال إنشاء شبكة إعلامية تجمع بين كل الوسائل الإعلامية المسيحية بهدف تبادل الأفكار والبرامج وكل المواد الهادفة، وهذا العمل سيبصر النور قريبا.

بدوره، أثنى نيافة الأنبا ارميا على الدور الفعال والمثمر الذي يقوم به المجلس، مبديًا استعداده للتعاون في كل المجالات المتاحة، كما طرح رؤيته لعمل حواري في العمق بين مكونات مجتمعاتنا يصون السلام الاجتماعي.

وعن موضوع الإعلام، رحب بالطرح الموضوعي والهادف ووضع كل إمكاناته الإعلامية في سبيل نشر الرسالة الهادفة.

كما استمع الانبا ارميا إلى طرح الإعلامية ليا عادل معماري حول التطلعات المرجوة والمتوقع العمل عليها في سبيل مواجهة التحديات التكنولوجية الجديدة والثورة الرقمية وما يسمى اليوم بالذكاء الاصطناعي.

هذا وقد أكد الطرفان، أن الحوار يعد وسيلة أساسية لضمان السلم في المجتمع؛ وشددا على ضرورة تفعيل لغة الحوار والتلاقي بين سائر الديانات.

في الختام، قدم نيافة الأنبا أرميا كتبًا ومؤلفات جديدة للدكتور ميشال عبس والإعلامية ليا عادل معماري.