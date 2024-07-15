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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: نتنياهو تلقى انتقادات لاذعة من قادة الوفد المفاوض خلال اجتماعهم

نتنياهو
نتنياهو
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كشف الإعلام الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى انتقادات لاذعة من قادة وفد إسرائيل المفاوض خلال اجتماعهم معه أمس، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
ولم تسلم مدينة غزة في الليلة الماضية من القصف الإسرائيلي المتواصل الذي طال عددا من المنازل في وسط مدينة غزة وشارع الجلاء وتل الهوى وغيرها، إذ استهدفت المنازل الفلسطينية المأهولة بالمواطنين الفلسطينيين".

وهذه الاستهدافات أدت إلى ارتقاء 19 شهيدا فلسطينيا وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة ونقلوا إلى المستشفيات، وبخاصة مستشفى المعمداني في غزة لتلقي العلاج، ولم تسلم المحافظة الوسطى من هذا القصف الذي طال عدة منازل في مخيم النصيرات ومنزلا في مخيم البريج في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة".

نتنياهو إعلام إسرائيلي غزة