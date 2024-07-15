منتخب إسبانيا بطلًا ليورو 2024 على حساب إنجلترا

تُوج منتخب إسبانيا، بالكأس الرابعة في تاريخه مع بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على نظيره إنجلترا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء يوم الأحد، على الملعب "الأولمبي" بمدينة برلين، في نهائي "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.



سيطرة متبادلة وأهداف



أحرز ثلاثية اللقاء، اللاعب نيكو ويليامز في الدقيقة الـ 47، وفى الدقيقة الـ 86 سجل ميكيل اويارزابال الهدف الثانى للمنتخب الإسباني، بينما جاء هدف المنتخب الإنجليزي عن طريق اللاعب في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، خلال مجريات المباراة التي أُقيمت بينهما مساء يوم الأحد، نجح كل فريق في ترجمة سيطرته إلى أهداف، إلا ان المنتخب الإنجليزي لم ينجح في تعديل النتيجة النهائية رغم السيطرة الكبيرة التي تمتع بها على معظم فترات اللقاء.

وأنهى الحكم الدولي الفرنسي فرونسوا ليتيزكي، اللقاء ليعلن عن انفراد المنتخب الإسباني برقم أكثر فريق يتوج بهذا اللقب، بـ أربعة القاب، ليفض الشراكة مع منتخب ألمانيا.



مشوار إسبانيا



وقدم المنتخب الإسباني مسيرة حافلة في تلك النسخة من بطولة يورو 2024، حتى وصل إلى النهائى بعد أداء قوى، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة أو التعادل في جميع مبارياته الـ 6، والتي حقق في جميعها الانتصار، وسجل 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.



تشكيل إسبانيا

ودخل لويس دي لا فوينتي المدير الفنى لمنتخب إسبانيا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روبين لو نورماند، ايميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، الفارو موراتا، لامين يامال.



مشوار إنجلترا

بينما امتلأ طريق منتخب إنجلترا إلى نهائى تلك النسخة يورو 2024 بالأشواك، ولكن تخطاها بعد مسيرة قوية، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

تشكيل إنجلترا

وخاض جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، اللقاء معتمدًا على عامل الخبره بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جاي، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام، فيل فودين.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين.



