منير أديب: الانقسامات أثرت كثيرا على التنظيم الدولي للإخوان

قال منير أديب الخبير فى شؤون الحركات المتطرفة، إن تنظيم الإخوان تعرض لعدد من الانقسامات و الانشقاقات ربما لها علاقة بطبيعة ما يحدث داخل التنظيم، ولكن هذا انعكس بصورة كبيرة على وضعية التنظيم الدولي، خاصة إن الجبهات المنشقة والمنقسمة على بعضها البعض، هذه الجبهات بعضها شأن ما يسمي بالتنظيم الدولي

وأضاف أديب ، خلال مشاركته فى برنامج "الصفة الأخرى" الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم على قناة "القاهرة الإخبارية، أنه إذا افترضنا أن جبهة كبيرة مثل جبهة إبراهيم منير، هذه الجبهة التي كان يتولى فيها الراحل إبراهيم منير منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان، وكان يتولى أمانة التنظيم الدولي، لافتا إلى أنه عندما رحل إبراهيم منير تولي خلفه صلاح عبدالحق، وبالتالي ترك إبراهيم منير عددا من التلاميذ الذين كانوا يقودون التنظيم الدولي وفي نفس الوقت يقودون قيادة التنظيم المركزية في القاهرة بعد عام 2013.

وأشار إلى أن ما حدث فى قيادة التنظيم فى القاهرة من إنشطار و انقسام انعكس بصورة كبيرة على وضعية التنظيم الدولي، وعلى أفرع التنظيم فى عدد من الدول العربية وغير العربية، ولذلك أن ما حدث فى تونس وفى المغرب من تراجع كبير للحركة، بالإضافة إلى ما حدث فى عددا من الدول العربية.