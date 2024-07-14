بعد حجزها للحكم.. التفاصيل الكاملة بمحاكمة أسرة اليوتيوبر حمدي ووفاء

قررت اليوم المحكمة الاقتصادية اليوم حجز الدعوى فى القضية المعروفه إعلامياً بقضية عائلة اليوتيوبرز حمدي ووفاء للحكم ليوم 20/7/2024 لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

تفاصيل القضية

أحالت النيابة العامة في تلك الدعوي أربعة متهمين وهم كلا من والد ووالدة وأشقاء حمدي فقط ومازالت التحقيقات جارية هناك بقضية أخري تخص اليوتيوبرز حمدى ووفاء تنتظر الإحالة للمحاكمة الجنائية

قد قررت النيابة العامة إحالة أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

وسبق ان تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.



النائب العام يأمر بالتحقيق

في 23 مارس 2022 أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد ، وارتكاب جرائم ابتزاز الكتروني وكلف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة .

البلاغ المقدم

كشف تفاصيل البلاغ بان المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتخصصت لي التعدي على حقوق الغير ، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية ، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام ، من خلال قناتهما ، مقابل الحصول على المال .