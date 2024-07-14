ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد حجزها للحكم.. التفاصيل الكاملة بمحاكمة أسرة اليوتيوبر حمدي ووفاء

حمدي ووفاء اليوتيوبرز
حمدي ووفاء اليوتيوبرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت اليوم المحكمة الاقتصادية اليوم حجز الدعوى فى القضية المعروفه إعلامياً بقضية عائلة اليوتيوبرز حمدي ووفاء للحكم ليوم 20/7/2024 لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

تفاصيل القضية

أحالت النيابة العامة في تلك الدعوي أربعة متهمين وهم كلا من والد ووالدة وأشقاء حمدي فقط ومازالت التحقيقات جارية هناك بقضية أخري تخص اليوتيوبرز حمدى ووفاء تنتظر الإحالة للمحاكمة الجنائية

 قد قررت النيابة العامة  إحالة أسرة  اليوتيوبرز حمدي ووفاء  للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

وسبق ان تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.


النائب العام يأمر بالتحقيق

في 23 مارس 2022 أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد ، وارتكاب جرائم ابتزاز الكتروني  وكلف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة .

 

البلاغ المقدم

كشف تفاصيل البلاغ بان المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتخصصت لي التعدي على حقوق الغير ، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية ، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام ، من خلال قناتهما ، مقابل الحصول على المال .

ابتزاز إلكتروني اربعة متهمين إحالة للمحاكمه الاقتصادية التفاصيل الكاملة التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع العملات النقدية القضية المعروفة إعلاميا المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوتيوبر بلاغ الي النائب العام حمادة الصاوي