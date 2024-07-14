أبرزها مكافحة السرطان.. فوائد تناول فاكهة الخوخ

تعد فاكهة الخوخ من الفواكه المفضلة لدي المواطنين في فصل الصيف ، ولتناولها العديد من الفوائد ومنها :



1.تحسين صحة القلب

تعتبر فاكهة الخوخ من أكثر الفواكه صحة للقلب والمساعدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، ووجدت بعض الدراسات، أن من فوائد الخوخ تقليل مستويات الكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية، وتناول عصير الخوخ قد يساعد على خفض هرمون الأنجيوتنسين المسؤول عن رفع ضغط الدم.



2. الحماية من السرطان

يساعد تناول فاكهة الخوخ ، في الحماية ضد أنواع السرطان المختلفة.وخاصة جلد الخوخ الغني بمضادات الأكسدة لهما خصائص مضادة للسرطان.

وقد أظهرت بعض الدراسات، أن لبذور الخوخ دور في الحد من نمو أورام الجلد غير السرطانية وتمنعها من التحول إلى أورام سرطانية.



3.تقليل أعراض الحساسية



عندما يتعرض الجسم لمسببات الحساسية يطلق ما يُعرف بالهستامين وهو جزء من نظام الدفاع بالجسم. وقد كشفت الدراسات أن من فوائد الخوخ المساعدة على تقليل أعراض الحساسية.



4. فوائد الخوخ للوزن

أوضحت بعض التقارير التي تتحدث عن عملية فقدان الوزن، أن فاكهة الخوخ تساعد في تخسيس الوزن ، من خلال تناول كمية كبيرة من الخوح ، وإدخالها في النظام الغذائي، حيث يساهم الخوخ في الشعور بالشبع واستهلاك سعرات حرارية أقل.