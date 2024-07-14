أنت لسه صغير.. طالب ينهي حياته بمبيد حشري في الجيزة

أقدم طالب يبلغ من العمر 17 عامًا على إنهاء حياته بمبيد حشري، وذلك بسبب رفض أسرته خطبته لفتاة بمركز منشأة القناطر شمال الجيزة.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن والدة الطالب رفضت تقدمه لخطبة أحد الفتيات قائله له “ أنت لسة صغير على الخطوبة والزواج” بعدها تناول الشاب مادة سامة تستخدم كمبيد حشري ولقى مصرعه على الفور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا أفاد وفاة الطالب “عمر. ح” - 17 عامًا، بعد تناوله مبيد حشري، متخلصًا من حياته بسبب رفض والدته خطبته لفتاة لصغر سنه.

قتل صديقه في حلوان

وفي واقعة أخرى، اصطحبت الأجهزة الأمنية، وفريق من النيابة العامة، المتهم بقتل صديقه في حلوان، لموقع الحادث، لتمثيل الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

حيث قام المتهم ويدعى وليد، باستدراج صديقه، وإصابته بقطع غائر في الرقبة، وفر هاربا.



ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من منطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد الليثي"، عامل بمصنع، ومقيم بعرب راشد دائرة القسم.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، بسبب اكتشاف المتهم أن المجني عليه على علاقة غير شرعية بزوجته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.