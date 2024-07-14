محاولة اغتيال ترامب تثير الكثير من التساؤلات حول مستوى تأمينه

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثار كثيرا من التساؤلات حول مستوى تأمينه".

أثار تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا العديد من التساؤلات حول مستوى تأمينه رغم أنه يحظى بحماية جهاز الخدمة السرية باعتباره رئيسا سابقا للبلاد.

وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى احتمالية وجود ثغرات أمنية خلال التجمع الانتخابي، والتي جعلت تنفيذ محاولة الاغتيال تبدو سهلة نسبيا، حيث أكدت أن أشخاصا حاولوا تنبيه الشرطة وجهاز الخدمة السرية الأمريكية إلى وجود قناصا يتسلق سطحا قريبا من مكان التجمع لكن دون جدوى.

ورغم الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتأمين أي تجمع انتخابي، إلا أن أحد العملاء السابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكد أنه من الغريب عدم نجاح أي أفراد الخدمة السرية في رصد المسلح أثناء تسلقه لتنفيذ الهجوم.

أمر آخر نقلا عن مسؤولين، وهو أن منفذ الهجوم كان منخرطا في فريق تابع لجهاز الخدمة السرية الأمريكي المخصص لمواجهة أي تهديدات على المرشحين الرئاسيين في الأساس.

https://www.youtube.com/watch?v=jEmo7aZAdSM&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9