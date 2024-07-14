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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحثة: المركز الإسلامي فى جنيف كان نواة وجود جماعة الإخوان فى الغرب

أمنة فايد، باحقة
أمنة فايد، باحقة فى شؤون الإرهاب والتطرف
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قالت أمنة فايد، باحثة فى شؤون الإرهاب والتطرف، إن جماعة الإخوان اتخذت نمط  للتوغل فى المجتمعات الغربية بهدف تحقيق هدفها الأساسي وهو الوصول لأستاذية العالم وبناء دولة الخلافة الإسلامية وفقا لفكر مؤسسها حسن البنا.

وأضافت فايد، خلال مشاركتها فى برنامج "الصفة الأخري" الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم على قناة "القاهرة الإخبارية، أنه لتحقيق هذا الهدف استخدمت جماعة الإخوان مجموعة من الاستراتيجيات والأدوات التي اتسمت بالاستراتيجيات الناعمة من خلال الادوات التعليمية والثقافية والدينية والاجتماعية وغيرها.

وأشارت إلى أنه فى خمسينيات القرن الماضي من بعد تأسيس سعيد رمضان، ثم تم تأسيس المركز الإسلامي فى جينيف 1961، الذي كان نواة وجود الإخوان فى الغرب، والبداية الأساسية لبداية نشاط جماعة الإخوان فى المجتمعات الغربية، لافتة إلى أن الهدف الاساسي من هذا المركز هو دمج المهاجرين وتكييفيهم فى المجتعات المحلية.

ولفتت إلى أنه بعد ذلك تنامت وتزايدت اعداد الأفرع والمؤسسات التابعة بجماعة الإخوان فى مختلف الدول الغربية منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنمسا وغيرهم، مؤكدا أن جميع هذه المؤسسات والجمعيات كانت ولازالات تعمل تحت مظلة مجلس مسلمي أوروبا.

أمنة فايد باحقة فى شؤون الإرهاب والتطرف جماعة الإخوان لامية داليا عبدالرحيم على القاهرة الاخبارية