بايدن: أشعر بالامتنان لأن ترامب بخير.. وما حدث لا يعبرعن قيم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ما من مكان في أمريكا إلا وبه عنف واتصلت على ترامب وهو يتعافى، و الوحدة هي الهدف الأكثر أهمية للجميع، و ما حدث لترامب لا يعبر أبدا عن قيم أمريكا.

وأضاف "بايدن"، خلال كلمة له وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "لا يمكن أن نسمح بتكرار ما حدث لترامب أبدا، وأصدرت تعليماتي بإجراء تحقيق سريع وشامل، وأشعر بالامتنان لأن ترامب بخير".

وتابع: السعي للاغتيال يتعارض مع كل ما نمثله، و لا معلومات بعد عن دوافع مطلق الرصاص على ترامب، و لا تطلقوا افتراضات بشأن دوافع مطلق الرصاص أو انتماءاته".

وواصل: " أصدرت تعليمات لرئيس الخدمة السرية بمراجعة كل إجراءات الأمن بالمؤتمر الجمهوري، و أجريت مع ترامب محادثة قصيرة وجيدة أمس".