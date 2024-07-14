محافظ دمياط يتفقد قسمي الطوارئ والعناية المركزة بالمستشفى العام

اختتم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته المسائية اليوم الأحد والتى رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة لمستشفى دمياط العام، حيث بدأ الزيارة، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، وأيضاً قسم العناية المركزه للطوارئ واطلع على آلية العمل بالنوبتجية، وتوافر المستلزمات الطبية و الأدوية.

وتفقد المحافظ قسم الأشعة المقطعية بالمستشفى واطلع على عدد الحالات التى تم تقديم لها خدمات الأشعة x ray و الأشعة المقطعية، على مدار اليوم ، واستمع محافظ دمياط إلى شرح تفصيلى من مدير المستشفى حول آلية التخلص الآمن من النفايات الخطرة والتى تبدأ من غرفة التخزين المؤقت بالمستشفى لحين نقلها والتخلص منها وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة.

وزار “الشهابي” مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي بالمستشفى ، حيث تابع منظومة العمل لتقديم خدمات الغسيل الكلوي للكبار والأطفال ، حيث يُعد هذا المركز الأكبر على مستوى المحافظة، و الوحيد الذى يقدم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال بدمياط، حيث ساهم فى تخفيف عبء التنقل إلى المحافظات الأخرى لتلقى تلك الخدمة ، وتابع أيضًا خطة العمل بالعيادات الخارجية التى تضم تخصصات مختلفة وكذلك صيدليتين " مجانى ونفقة دولة".

وأكد المحافظ حرصه على متابعة خطة العمل بالمنظومة الطبية، و تغطية أية احتياجات للمستشفيات و تحقيق الانضباط بها ، مما يحقق تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق على مستوى المحافظة.