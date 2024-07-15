برلمانيون: متفائلون ببرنامج الحكومة للكهرباء وينقصنا الرقابة عليها

أجرت قناة "إكسترا نيوز" لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب على هامش انعقاد اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

وقال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم تحدثنا بعمق مع الوزراء المسئولين عن الكهرباء والبترول والبيئة، موضحا أن الأمر ليس في الخطة ولكن ينقصنا الرقابة على الحكومة، وسنراقب بيان الحكومة نفسه.

ولفت إلى أنه قد يكون هناك اجتماع كل 6 أشهر مع الوزير المسئول عن الملف إذا كان الكهرباء أو البترول أو البيئة لنتعرف على المستجدات وما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، وما هي خطته في الفترة اللاحقة.

وأضاف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، متفائلون بعرض الوزير لبرنامج الحكومة بالنسبة للكهرباء، ووعد الوزير أن يتم تعميم شركات توزيع الكهرباء بخصم 75% من فاتورة استهلاك الكهرباء على مراكز الشباب والأندية.

وذكر محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن اللجنة أبدت بعض التساؤلات للوزراء منها قانون جمع المخلفات والتي تم طرحه على وزيرة البيئة، وتحدثت عن خطتها في الفترة المقبلة في هذا المجال، كما تحدثنا على الاكتشافات الجديدة في البترول.

وأكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن وزير البترول يفكر بشكل استثماري ويستهدف المستثمرين الأجانب ولديه خبرة في الاستثمار الخارجي ، وهذا سيفيدنا كثيرا في قطاع البترول ولابد من التعاون مع الشركاء الأجانب.

وقال أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إنه من خلال ملف الكهرباء سمعنا للوزير عن كيفية القضاء على مشكلة الكهرباء والتي ليس من المقبول أن تتكرر مرة أخرى، ولابد من أن يتكاتف وزير البترول والكهرباء معا.