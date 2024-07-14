باحث: تنظيم الإخوان الدولي مر بعدة متغيرات قبل وصوله للشكل الحالي

قال مصطفى كمال الباحث فى شؤون الأمن الإقليمي، إن بداية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذي اعلن بشكل رسمي فى 29 يونيو 1982 وظهور لائحته الخاصة باسم "النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن تنظيم الإخوان الدولي مر بعدة متغيرات قبل وصوله للشكل الحالي وأخذ ثلاثة أشكال تنظيمي فى أكثر من حقبة زمنية.

وأضاف كمال، خلال مشاركته فى برنامج "الصفة الأخري" الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم على قناة "القاهرة الإخبارية، أنه فى الثلاثينيات أخذ الشكل التنظيمي الأول وهو كقسم للاتصال السياسي بالعالم الإسلامي وكان هدفه هو ، إنشاء افعر لجماعة الإخوان فى العالم الإسلامي واجتذاب القيادات الاسلامية الموجودة فى الدول العربية.

وتابع أنه فى الاربعينيات أخذ شكل تنظيمي أخر وأكبر بعد أن قامت الأفرع الرئيسية فى العالم الاسلامي بالعمل سواء كانت فى أندونيسيا أو جبوتي أو المغرب أو السودان أو الأردن، وأخذ شكل جديد بإسم المكتب التنفيذي، الذي كان يعمل كوسيط بين التنظيم فى القاهرة و الفرع الرئيسية.

وأشار إلى أنه منذ أن جاء مصطفي مشورة الذي يعد الأب لهذه التنظيم بشكله أساسي وعمل على تقويته عن طريق أن يكون رسالة مثل التي أرساه حسن البنا فى عام 1928بأن تكون الجماعة عاملية الرسالة.