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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة ثلاثة أشخاص باختناق في حريق بتنكات مواد بترولية تحت الإصلاح بالدقهلية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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أصيب 3 أشخاص حتى الآن، جراء حريق نشب في تنكات بترول تحت الإصلاح، بقرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في تنكات بترول بقرية طماي الزهايرة بالنسبلاوين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق، والذي أسفر عن وقوع 3 إصابات حتى الآن، وهم سامح محمد محمود محمد، 38 عاما، بحالة اختناق، وحمدي حسن حمدي أبو النجا، 18 عاما، بحروق بالقدمين اليسرى واليمنى، ومحمد عبد الموجود عبدالمقصود أحمد، 48 عاما، بحالة اختناق.

وجرى نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.

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