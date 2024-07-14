محافظ دمياط يتفقد المستشفيات وبنك الدم

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ،مساء اليوم، زيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية بمدينة دمياط ، لمتابعة انضباط منظومة العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جولة ميدانية رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

واستهل المحافظ جولته بزيارة مستشفى الأمراض الصدرية تفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ ، لمتابعة عمل النوبتجية المسائية ، وانضباط الأطباء وطاقم التمريض ، كما تفقد قسم العناية المركزة بها ، وتابع مدى توافر الأرصدة من المستلزمات الطبية و الأدوية ، وحرص أيضًا على التواصل مع المرضى للاطمئنان على صحتهم وتلقيهم العلاج اللازم ، وأكد محافظ دمياط خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى للحفاظ على سلامة العاملين بالمستشفى و المترددين عليها.

وواصل الدكتور أيمن الشهابى جولته بتفقد مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد ، حيث تابع خلالها آلية العمل بقسم الاستقبال والطوارئ والذى شهد تردد ما يقرب من ٥١ حالة خلال النوبتجية المسائية، كما تفقد بعض الأقسام بها للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل و تواجد الأطباء واطقم التمريض.

وعلى جانب آخر، تفقد " المحافظ " المركز الإقليمى لنقل الدم ، الذى يضم أقسام مجهزة للتبرع وصرف الدم ، ومعامل مجهزة بأحدث المعدات ، حيث تابع " الدكتور أيمن الشهابى " خلال الزيارة آلية العمل لاستقبال المتبرعين بالدم وصرف الدم والبلازما واطمأن على توافر الأرصدة من فصائل الدم والبلازما .

وخلال جولته بالمنطقة المحيطة لتلك المنشآت، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على إدارة المرور بتنظيم انتظار سيارات الأجرة بمنطقة باب الحرس لتحقيق السيولة المرورية بها خاصةً خلال أوقات الذروة لتنظيم الحركة بهذا المحور المرورى الهام .