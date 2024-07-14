نهائي يورو 2024.. شوط أول سلبي بين إنجلترا وإسبانيا

انتهى منذ قليل الشوط الأول بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التى تجمع بينهما الآن على الملعب "الأولمبي" بمدينة برلين، في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

سيطرة بدون أهداف

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، خلال مجيرات الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن، ولكن فشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر، ولم ينجح أي فريق فى استغلال الفرص التي أتيحت له وترجمتها إلى أهداف.

وشهد الشوط الأول حصول هاري كين على البطاقة الصفراء في الدقيقة الـ 25، وذلك بسبب التحام قوي مع فابيان رويز.



وأنهى الحكم الدولي الفرنسى فرونسوا ليتيزكي، الشوط الأول من نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، منذ قليل.



مشوار إسبانيا

وقدم المنتخب الإسبانى مسيرة حافلة فى تلك النسخة من بطولة يورو 2024، حتى وصل إلى النهائى بعد أداء قوى، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة أو التعادل في جميع مبارياته الـ 6، والتى حقق في جميعها الانتصار، وسجل 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.



تشكيل إسبانيا

ويدخل لويس دي لا فوينتي المدير الفنى لمنتخب إسبانيا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روبين لو نورماند، ايميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، الفارو موراتا، لامين يامال.



مشوار إنجلترا

بينما امتلأ طريق منتخب إنجلترا إلى نهائى تلك النسخة يورو 2024 بالأشواك، ولكن تخطاها بعد مسيرة قوية، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.



تشكيل إنجلترا

ويخوض جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، اللقاء معتمدًا على عامل الخبره بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جاي، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام، فيل فودين.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين.