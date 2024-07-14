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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

1583مواطنا يستفيدون من قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

بقرية الشهابية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ
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نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الشهابية - بمركز بلطيم وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يومي السبت والأحد.

صرح السيد وكيل الوزارة الدكتور محمد شقوير بأن القافلة تضم ١٠ عيادات طبية تخصصية، تشمل ٩ تخصصات كالآتي: ( الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والعظام، رمد، انف واذن).

استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة عدد ١٥٨٣ مواطن خلال يومي القافلة.
كما تم أيضًا إجراء ٢٢٨ تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء ٦٨ حالة أشعة ما بين أشعة عادية وأشعة تلفزيونية.

كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد ٧٠٣ مواطن خلال ١٧ ندوة على مدار اليومين.

وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل عدد ١٧٦ فحصا طبيا لعدد ٨٨ مواطنا خلال القافلة.


ياتي ذلك بالإضافة إلى تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية ل١٢ مريض، كما تم تحويل عدد ٩ مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

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قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ قافلة مديرية الصحة بكفر الشيخ 1853 مواطن يستفيدون من قافلة طبية مجانية بقرية بكفرالشيخ استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة 100 مليون صحة