الحكم بالسجن المؤبد على عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد على عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالمرج.

البداية كانت بضبط مكتب مكافحة المخدرات، المتهمين بمنطقة المرج، بالمواد المخدرة، بقصد الاتجار، وتم عمل المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة القضية، بعد الانتهاء من تقرير المعمل الكيميائي، الذى أكد أن المواد مخدرة محظور تداولها.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الى المحكمة المختصة، وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم ١١٤٥ لسنه ٢٠١٩ جنايات المرج، المقيدة برقم٣٢١٢ كلى شرق القاهرة، أن المتهمين فيها عاطلين، المتهم الأول"احمد.ج" ٣٥ سنة- عاطل، والمتهم الثانى "مصطفى.ي" ٤١ سنة.

وجاء فى نص أمر الإحالة: اعترف المتهمان عقب إلقاء ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالقاهره، القبض عليهما، لاتهامهما بحيازة ما يقرب من٢ كيلو هيروين، وبندقية آلية، أنه حول منطقة بالمرج الجديدة إلى "دولاب" مخدرات، وهو وكر يتردد عليه عملاؤه، للحصول على المواد المخدرة.

وأشار إلى اتخاذه تلك المنطقة لاقترابها من الطريق الدائري، وسهولة وصول المتعاطين من قائدى السيارات والتوك توك إليه.

وأضاف المتهم أنه بالرغم من اتجاره بالعديد من المواد المخدرة، إلا أنها تخصصا فى الآونة الأخيرة فى ترويج مخدر الهيروين، مستهدفا تحقيقثروة طائلة، لارتفاع الأرباح الناتجة عن الاتجار به، كما اعترف باستخدام البندقية المضبوطة بحوزته فى الدفاع عن نشاطه، من المترددين عليه، خاصة أن عملاءه من المسجلين خطر والعاطلين.