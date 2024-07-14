نهائي يورو 2024.. 30 دقيقة سلبية بين إسبانيا وإنجلترا

انتهت أول نصف ساعة من المواجهة القائمة بين المنتخب الإسبانى ونظيره إنجلترا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على الملعب "الأولمبي" بمدينة برلين، في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، خلال مجيرات الـ30 دقيقة الأولى من المباراة المقامة بينهما الآن، ولكن فشل كل فريق في فرض أسلوب لعبه على الآخر، واستغلال الفرص التي أتيحت له وترجمتها إلى أهداف.

وأطلق الحكم الدولي الفرنسي فرونسوا ليتيزكي، صافرة البداية معلناً بداية الشوط الأول من نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".









مشوار إسبانيا

وقدم المنتخب الإسبانى مسيرة حافلة في تلك النسخة من بطولة يورو 2024، حتى وصل إلى النهائي بعد أداء قوي، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة أو التعادل في جميع مبارياته الـ6، والتي حقق في جميعها الانتصار، وسجل 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.



تشكيل إسبانيا

ويدخل لويس دي لا فوينتي المدير الفنى لمنتخب إسبانيا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روبين لو نورماند، ايميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، الفارو موراتا، لامين يامال.





مشوار إنجلترا

بينما امتلأ طريق منتخب إنجلترا إلى نهائي تلك النسخة يورو 2024 بالأشواك، ولكن تخطاها بعد مسيرة قوية، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.



تشكيل إنجلترا

ويخوض جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، اللقاء معتمداً على عامل الخبره بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جاي، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام، فيل فودين.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين.