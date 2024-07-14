غدًا.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها الدولى للكتاب فى دورته الـ19

تستعد مكتبة الإسكندرية غداً لإطلاق الدورة الـ 19 من معرضها الدولي للكتاب، في الفترة من 15 إلى 28 يوليو 2024، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

وقد صرح الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن المكتبة تحرص عند تنظيم المعرض على انتقاء أفضل دور النشر، كما تحرص على تواجد أحدث الإصدارات المصرية والعربية.

مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية

يضم المعرض هذا العام 77 دار نشر مصرية وعربية، كما خُصص جناحًا للطفل يضم أكتر من عشر دور نشر متخصصة في كتب الأطفال، وخُصص كذلك جناحًا لسور الأزبكية؛ والذي تعرض فيه الكتب القديمة والنادرة.

ويُقام على هامش المعرض برنامجا ثقافيا متكاملا يقدم وجبة ثقافية دسمة تشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز المئة فعالية بين الندوات والمحاضرات، وورش العمل، والمؤتمرات، وتتنوع في محاورها بين: التاريخ والأدب، والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية، والدراما المصرية، والكتابة بكل فنونها، والإعلام، والشباب، والمرأة، والطفل، والعلاقات المصرية الثقافية، والنشر.

البرنامج الثقافى للمعرض

يركز البرنامج الثقافي هذا العام على عدد من المحاور وهي: الدراما المصرية، مصر بين التاريخ وبين الأدب، الذكاء الاصطناعي والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز ومبدعون، العلاقات المصرية الثقافية، ولقاءات مع شخصيات بارزة.

وأكد د. زايد على أن مكتبة الإسكندرية حريصة على مشاركة فعالة وقوية لمبدعي الإسكندرية في برنامجها الثقافي؛ بما لهم من تواجد مؤثر في الساحتين المصرية والعربية، وذلك من خلال مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان: "للإبداع السكندري وجوه كثيرة".

جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة

كما صرح الدكتور أحمد زايد عن تدشين جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة، والتي سيتم الإعلان عن كامل تفاصيلها في الجلسة الافتتاحية للمعرض.