داليا عبد الرحيم: الإخوان دخلت مرحلة غير مسبوقة عبر مسيرتها المئوية

قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن جماعة الاخوان دخلت مرحلة وحالة غيرمسبوقة عبر مسيرتها التي اقتربت من المائة عام.

وأضافت “عبد الرحيم” خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه يمكن ان نشير هنا لعمق وشدة الصراع الجيلي، أي صراع العضوية الشابة والكوادر الوسطي مع جيل القيادات التاريخية وصراع التيار المتشدد "القطبيون" مع تيار جيل الوسط، وصراع الداخل مع صراع الخارج، وصراع التشددمن بقايا مكتب الارشاد في الخارج مع تيارالتهدئة في قيادة التنظيم الدولي التي تعيش رموزه في اوروبا منذ عقود طويلة.

وأوضحت قائلة: :"اننا امام حال وواقع يقول ان الجماعة توشك على الوصول لخط النهاية، وفي افضل الاحوال- بالنسبة لها طبعا - ستخرج ان خرجت من محنتها الاخيرة المسيطرة على كل تفاصيلها جماعة او بالأدق جماعات وبؤر وتكتلات ورؤس عديدة متناطحة، ولعل مايرجح وصول الجماعة لخط النهاية اصرارها ورفضها واستنكارها لاي صوت اونصيحة تقدم لها من داخل الصف الاخواني اومن خارجها للاقدام على عملية نقد ذاتي او مراجعة لافكارها او ممارساتها في الماضي البعيد او في سنواتها الاخيرة وبالتحديد في سلوكها وممارساتها في الثلاثين عاما الماضية.

وتابعت داليا عبدالرحيم :"ان واقع الحال يؤكد علي اننا امام جماعة ترفض الاعتراف او الاعتذار عن اخطائها، بل تفاخربها وتمجدها وتزهو بها، جماعة ادمنت الاتكاء على تقديم نفسها في ثوب الضحية المغدورة، جماعة تري ان انكسارها وابتلائها ومحنتها هي مدخلها لكسب التعاطف وطريق نصرتها وخروجها من المحنة، وكأنها غير مدركة ان محنتها هذه المرة جاءتها من داخلها، وانها وقد سقطت عنها تلك الاقنعة وتكشفت حقيقتها، بفضل جرائمها ورغباتها المحمومة في الاستحواذ والهيمنة والسيطرة والاستعلاء والخداع، سقطت معها رايتها المتسترة بالدين، زيفا وبهتانا وعلى الباغي تدور الدوائر".